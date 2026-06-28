Los apagones afectarán a la vez hasta el 69 % de Cuba en el horario «pico» de este domingo

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La Habana, 28 jun (EFE).- Cuba tendrá este domingo otra jornada con prolongados apagones, sobre todo en el horario «pico» (tarde-noche), cuando el mayor corte de electricidad deje hasta el 69 % de su territorio sin corriente a la vez, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

La tasa de afectación se ha mantenido por encima del 60 % durante esta semana, en la que llegó al 70 % el viernes, máxima registrada por segunda vez desde el pasado 14 de mayo.

El país caribeño vive una severa crisis energética desde mediados de 2024, agravada hasta el extremo a partir de enero por el asedio petrolero de EE.UU., lo que la ONU ha calificado de contrario al derecho internacional.

El Gobierno de la isla ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es «crítica» y «extremadamente tensa».

En las últimas semanas los apagones en La Habana han llegado a superar las 40 horas diarias en algunas zonas, situación que ha azuzado el descontento social y motivado protestas pacíficas con cacerolazos y quema de basureros en diversos barrios de la capital cubana.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 980 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.120 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.150 MW.

En esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento.

Además, están fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida, dos centrales flotantes y otras dos plantas que operan con fuel, por falta de combustible, uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el SEN.

Los problemas estructurales de las termoeléctricas -que son responsables del 40 % de la generación y usan crudo nacional- se deben mayormente a su antigüedad, pues tienen décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

A ello se suma la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero estadounidense por lo cual los motores de generación -que usan diésel y fueloil- están completamente parados, cuando esta fuente se encarga del otro 40 % de la generación.

Expertos independientes consideran que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector, un sistema energético obsoleto tras décadas de explotación y con déficit crónico de inversiones, más un elemento coyuntural, el cerco petrolero estadounidense.

De acuerdo con sus cálculos, Cuba requiere de unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.

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