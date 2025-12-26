Los apagones afectarán el 56 % de Cuba en el horario de mayor demanda este viernes

La Habana, 26 dic (EFE).- Cuba tendrá apagones durante toda la jornada, los cuales afectarán al mismo tiempo el 56 % del país durante las horas de mayor demanda de energía en la tarde-noche, informó este viernes la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

Esta semana de se han registrados elevadas tasas de afectación, acorde con los datos cotejados por EFE con base a los reportes diarios de la UNE.

Los días de Nochebuena y Navidad registraron tasas de 60 %, muy cerca de la mayor documentada hasta la fecha, del 62 %, de principios de diciembre.

Todo ello refleja la grave crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024 debido a las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo necesario para producir energía.

La UNE, perteneciente al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario pico de la jornada -en la tarde-noche-, una capacidad de generación de 1.490 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.350 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.860 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.890 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o por mantenimiento. Esta fuente de energía aporta en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Asimismo, 102 centrales de generación distribuida (motores) y la infraestructura de motores de Moa (este) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil). Además, una docena de motores están parados por falta de lubricante. Esta fuente de energía supone un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía nacional, que se ha contraído un 11 % en los pasados cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo. También han sido el detonante de las principales protestas de los últimos cinco años. EFE

