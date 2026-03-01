Los apagones afectarán este domingo el 53 % del territorio de Cuba en el horario «pico»

La Habana, 1 mar (EFE).- Los apagones afectarán este domingo el 53 % del territorio de Cuba en el horario «pico», el de mayor demanda de energía, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

La severa crisis energética que atraviesa Cuba desde mediados de 2024 se ha complicado desde el pasado enero tras la caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando EE.UU. cortó el suministro de crudo desde ese país suramericano a la isla y además decretó impuso un asedio a los países que vendan petróleo al país caribeño.

Ante el desabastecimiento de combustible, el Gobierno cubano ha racionado la venta de combustible, y ha dispuesto un plan de emergencia que incluye -entre otras medidas- el teletrabajo, clases semipresenciales en las universidades y ha suspendido actividades como la Feria del Libro de La Habana y congresos internacionales.

El mayor apagón simultáneo reportado desde que la UNE empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas se registró el pasado 31 de enero cuando la afectación alcanzó un 63 % del país. Los cortes de 20 horas y más diarias se han generalizado en amplias zonas del país.

La víspera el servicio estuvo afectado las 24 horas y se mantuvo así durante la última madrugada, según indica el reporte actualizado de hoy.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.532 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.180 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.648 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.678 MW.

Actualmente, ocho de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas continúan fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de EE.UU. (porque emplean en su mayoría el petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan las obsoletas termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De otro 40 % del mix es responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde el 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. EFE

