Los apagones afectarán este domingo un 62 % de Cuba a la vez por la crisis energética

1 minuto

La Habana, 8 mar (EFE).- Los apagones afectarán simultáneamente este domingo hasta el 62 % del territorio de Cuba en el horario «pico», el de mayor demanda de energía, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social.

En las últimas semanas la tasa de afectación ha escalado hasta un 68 % el pasado viernes, precedida el martes por una del 64 %, las más altas desde que en 2022 la UNE comenzó a divulgar las estadísticas energéticas.

A ello se sumó el miércoles último un apagón masivo imprevisto que dejó sin corriente a unos seis millones de personas -incluida La Habana- debido a una avería en una central termoeléctrica clave, la Antonio Guiteras de Matanzas (oeste).

Actualmente, 8 de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas continúan fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.EFE

rmo/jlp