Los apagones de este jueves afectarán a la vez hasta al 71 % de Cuba en el horario «pico»

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La Habana, 9 jul (EFE).- Cuba vivirá este jueves otra jornada con prolongados apagones, sobre todo en el horario «pico», el de más demanda durante la tarde-noche, cuando el mayor corte de electricidad deje hasta el 71 % de su territorio a la vez sin corriente.

La crisis energética que arrastra el país caribeño desde 2024 y agravada desde el pasado enero por el bloqueo petrolero de Estados Unidos (EE.UU.), ha llevado los cortes de electricidad a máximos. Este lunes Cuba sufrió un apagón general que duró más de 36 horas, tras la caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la tercera ocurrida en 2026.

El Gobierno de la isla ha reconocido, que la situación del SEN es «crítica», marcada tanto por el bloqueo petrolero estadounidense como por un sistema energético profundamente obsoleto, lo que provoca que tras el restablecimiento de la red eléctrica se mantengan los prolongados apagones y apenas sea posible suministrar un par de horas de electricidad diarias a los 9,7 millones de cubanos.

En este contexto, la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de este jueves una capacidad de generación de apenas 970 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.230 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará 2.260 MW.

La obsolescencia de las termoeléctricas en la isla, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país, responsables del 40 % del mix energético y que se nutre de crudo nacional, sufran habituales averías.

En esta jornada, diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía al SEN por averías o trabajos de mantenimiento.

La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima, los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, y responsables de otro 40 % del mix energético; mientras que el 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables.

La crisis energética en Cuba ha provocado que la economía estatal esté casi en su totalidad paralizada y se estima que se va a contraer este año al menos un 6,5 % este ejercicio (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos). EFE

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