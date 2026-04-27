Los apagones de este lunes en Cuba afectarán a la vez hasta al 47 % del país

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La Habana, 27 abr (EFE).- Cuba sufrirá este lunes prolongados apagones durante toda la jornada y el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, dejará sin corriente a un 47 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

Por segundo día consecutivo, la cifra indica un ascenso en la afectación diaria, que desde el pasado 19 de abril había mostrado descensos, manteniéndose entre el 33 y el 39 % hasta el sábado pasado, frente a porcentajes que en meses anteriores llegaron a sobrepasar el 60%.

Esa disminución, que duró apenas una semana, estaba relacionada con la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin a finales de marzo, con 100.000 toneladas de crudo, pero el país caribeño contaba con el combustible refinado de ese crudo solo hasta finales de abril, explicaron las autoridades cubanas.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de 1.675 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.425 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.455 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por Estados Unidos.

Este lunes, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de “asfixia energética”.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino. EFE

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