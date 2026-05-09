Los apagones de este sábado en Cuba afectarán a la vez hasta al 52 % del país

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La Habana, 9 may (EFE). – Cuba sufrirá este sábado prolongados apagones durante toda la jornada y el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, dejará sin corriente a un 52 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

El cubano promedio sufre actualmente más horas sin corriente al día que con fluido eléctrico. Durante la última semana, los apagones alcanzaron hasta las 14 horas continuas en La Habana, mientras que en otros territorios los cortes superan las 20 horas consecutivas.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de 1.590 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.300 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.710 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.740 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por Estados Unidos.

Este sábado, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de “asfixia energética”.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha ocasionado una parada casi total de su economía. EFE

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