Los apagones dejarán sin corriente este domingo hasta el 58 % de Cuba a la vez

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La Habana, 5 abr (EFE).- Los prolongados apagones afectarán este domingo simultáneamente hasta el 58 % de Cuba en el horario de mayor consumo de energía, el de la tarde-noche, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agudizado a partir del bloqueo petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU desde enero.

Los cortes del suministro que alcanzan las 15 o 20 horas diarias y han llegado hasta dos días consecutivos, han provocado una parálisis casi completa de la economía y generado un malestar social con protestas en distintos en La Habana y otros puntos de la isla.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario «pico» de esta jornada disponer de una capacidad de generación de 1.278 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.000 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.722 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.752 MW.

El informe diario de la UNE refiere que la víspera se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la última madrugada.

Además indica que siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (esta fuente es responsable del 40 % del mix energético).

Estas afectaciones no están ligadas al cerco petrolero (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan las obsoletas termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

Otro 40 % del mix, encargado a la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil).

En el último año y medio Cuba ha registrado siete desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), las dos últimas en el pasado marzo.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EE.UU. El Gobierno cubano destaca sobre todo al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de «asfixia energética».

Cuba recibió el martes pasado al buque petrolero ruso Anatoly Kolodkin, portador de 730.000 barriles de crudo -equivalentes a 100.000 toneladas-, el primer cargamento de combustible que ha llegado a la isla en los últimos tres meses.

Especialistas de la empresa estatal Cubapetréoleo explicaron que el proceso de refinamiento del crudo demorará entre 15 y 20 días y posteriormente hasta diez días la distribución de los combustibles que serán destinados al servicio de gas licuado, el diesel para la generación distribuida de electricidad y actividades esenciales de la economía y el fueloil a centrales generadoras.

Además se producirá gasolina con el fin de aliviar «momentáneamente» la actual situación con la demanda del producto.

El arribo del Anatoly Kolodkin ha traído un ligero respiro en medio de la crisis energética en la isla caribeña que precisa de unos 100.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales solo 40.000 los obtiene de su producción local. EFE

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