Los apagones simultáneos afectarán el 48 % de Cuba este martes

2 minutos

La Habana, 19 ago (EFE).- La crisis energética en Cuba dejará apagones simultáneos que afectarán el 48 % del país en el horario de mayor consumo en la tarde-noche, informó este martes la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

Entre las principales causas de los apagones están la falta de combustible y divisas para importarlo, así como las frecuentes averías en las centrales térmicas con décadas acumuladas de explotación según el Gobierno cubano.

El panorama se agravó a mediados del año pasado y desde entonces, han ocurrido cuatro apagones nacionales. Los cortes de electricidad actualmente superan las 20 horas diarias en ciudades como Santiago de Cuba y Holguín (este) y en La Habana alcanzan las 16 horas al día.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario “pico” en la tarde-noche de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 2.050 megavatios (MW) para una demanda de 3.800 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.750 MW y una afectación estimada de 1.820 MW, aunque es frecuente que los valores reales superan siempre el pronóstico oficial.

Actualmente, siete de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales) están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Asimismo, 61 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses.

Diversos cálculos independientes estiman que el Gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Los cortes impulsan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las de julio de 2021. EFE

lbp/psh