Los apagones simultáneos afectarán hasta el 48 % de Cuba este viernes

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La Habana, 1 may (EFE). – Los apagones simultáneos afectarán este viernes hasta el 48 % del territorio de Cuba en el horario «pico», el de máxima demanda de energía, según los datos de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética, que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero, medidas que han sido calificadas por las Naciones Unidas como «acciones que vulneran los derechos humanos».

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de 1.650 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.450 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.480 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

En esta jornada, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de “asfixia energética”.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino. EFE

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