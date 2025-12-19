Los apagones simultáneos afectarán hasta el 58 % de Cuba este viernes

2 minutos

La Habana, 19 dic (EFE).- Cuba tendrá apagones durante todo este viernes que alcanzarán al mismo tiempo hasta el 58 % del país durante el momento de mayor demanda de energía en la tarde-noche, informó este viernes la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

La grave crisis energética se refleja en apagones diarios que ya superan casi las 20 horas diarias en todas las regiones del país.

El Gobierno menciona entre las principales causas las frecuentes roturas en las centrales térmicas que acumulan décadas de explotación, así como la falta de divisas del Estado cubano para importar el combustible para generar electricidad.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas (Minem), estima para el horario “pico” de la jornada -en la tarde-noche-, una capacidad de generación de 1.440 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.380 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.940 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente- alcanzará los 1.970 MW, según la UNE.

Actualmente, la mitad de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía debería aportar un 40 % del mix energético.

Asimismo, 83 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de decena están paradas por falta de lubricante. Esta fuente debería suponer un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo. También han sido el detonante de las principales protestas de los últimos cinco años. EFE

