Los apagones simultáneos afectarán hasta el 65 % de Cuba este sábado

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La Habana, 18 jul (EFE).- Cuba sumará otra jornada de prolongados apagones este sábado por la previsión de cortes simultáneos en hasta el 65 % del país en el “horario pico”, el de máxima demanda de energía, según los datos de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

La isla atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE. UU., una medida calificada por Naciones Unidas de contraria al derecho internacional.

La crisis energética también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de esas unidades de generación del país, sufran habituales averías. El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es “crítica”.

En este contexto, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda (tarde-noche) de este sábado una capacidad de generación de 1.155 megawatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

De esta forma -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.045 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.075 MW.

Además, en esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación del país se mantienen sin aportar energía. Esta fuente, responsable del 40 % del mix energético en la isla, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

Las obsoletas centrales termoeléctricas de Cuba fueron construidas en su mayoría durante las décadas 60 y 70 del siglo pasado; pero con el déficit crónico de inversiones y mantenimientos, sufren frecuentes averías.

La presión de EE. UU. sí obligó a parar por falta de materia prima, los motores de generación en la isla, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, y es responsable de otro 40 % del mix.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con apoyo chino.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano. EFE

cdg/rod