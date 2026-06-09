Los apagones simultáneos de este martes en Cuba afectarán hasta el 67 % de la isla

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La Habana, 9 jun (EFE).- Cuba vivirá este martes otra jornada de prolongados apagones y por segundo día consecutivo, la estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé que el mayor corte de energía afecte simultáneamente al 67% del país en el horario de más demanda (tarde-noche).

El país caribeño afronta una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de «genocida» y por la que acusa a la Administración de Washington de estar «asfixiando» a la isla.

Lo más de 9,5 de cubanos en la isla apenas cuentan diariamente con un promedio máximo de dos horas de electricidad. En La Habana, los cortes de energía superan las 20 horas consecutivas cada jornada, mientras que en las demás provincias han llegado a sobrepasar las 48 horas seguidas. El Gobierno cubano ha reconocido la situación como «crítica”.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.020 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.980 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.010 MW.

Pero la crisis energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran habituales averías.

En esta jornada, diez de las 16 unidades de generación se mantienen sin aportar energía. Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

Otro 40 % del mix energético en Cuba depende de la generación distribuida, la cual se compone de motores que funcionan con diésel y fueloil, y sí está afectada por el bloqueo petrolero de EE.UU. que ha obligado a detener esta fuente de energía, por falta de materia prima.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diariamente para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.

En este sentido, y como parte de la búsqueda de alternativas endógenas frente al bloqueo petrolero de EE.UU., las autoridades de la isla anunciaron la pasada semana que, por primera vez, se logró refinar en el país unas 20.000 toneladas de crudo nacional, especialmente pesado y complejo de operar. EFE

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