Los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso montan su fiesta en Ciudad de México

Ciudad de México, 15 ago (EFE).- Los prometedores intérpretes argentinos Ca7riel y Paco Amoroso activaron Ciudad de México en una noche para el recuerdo del joven dúo en la que celebraron su particular fiesta ante 18.000 personas en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana, consolidándose como los referentes de la nueva música argentina en el país norteamericano.

El concierto, de su gira Papota, comenzó con ‘Dumbi’, entre miles de móviles de un público que vitoreó a Catriel Guerreiro (Ca7riel) y Ulises Guerriero (Paco Amoroso) y que no dejarían de hacerlo toda la noche.

Vestidos con unos abultados trajes, bajo los que ocultaban una especie de armadura y escoltados por dos gigantes inflables de sus cabezas, los de Buenos Aires repasaron su discografía con canciones como ‘#tetas’, ‘La que puede puede’ o ‘El único’.

Sentados durante los primeros 35 minutos del concierto, los argentinos, que cuentan con más de 2,3 millones de oyentes al mes en Spotify, recordaron el video de la emisora estadounidense NPR que los dio a conocer a nivel internacional y que suma más de cuarenta millones de reproducciones.

“Hace un año tocamos en México para mil personas y ahora estamos aquí. Esto es una locura (…). Vamos a volver a México las veces que quieran”, gritaba Paco Amoroso a los seguidores capitalinos.

Siete músicos, a los que Ca7triel se unía con la guitarra eléctrica, acompañaron al espectáculo de luces, fuego, humo y láseres que formaron un divertido show.

Baladas, trap, rap, reguetón y rock sonaron en un pabellón con un público de todas las edades, vestidos con los gorros de pelo azul y chalecos formados con corazones de peluche que formaron parte de su Tiny Desk.

Los argentinos repetirán en la capital mexicana el próximo 23 de septiembre, pero como teloneros del rapero estadounidense Kendrick Lamar, en el Estadio GNP Seguros. EFE

