Los argentinos Duprat y Cohn rodarán con Banderas una película sobre inmigración ilegal

Málaga (España), 12 mar (EFE) .- Los cineastas argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn harán una película con el actor español Antonio Banderas sobre inmigración ilegal, según confirmaron este jueves a EFE en una entrevista durante el Festival de Cine de Málaga, en el que han sido galardonados con el Premio Retrospectiva del certamen por su recorrido en el mundo de la cinematografía.

«Hace muchos años que tenemos ese proyecto. Se interrumpió por diversas razones, pero ahora se alinearon los planetas y estamos seguros de que lo vamos a hacer», dijeron en la entrevista.

Antonio Banderas es «un icono absoluto. Además es amigo nuestro, lo queremos mucho. Siempre fue muy solidario cuando trabajamos con él. Desde hace tiempo teníamos la idea de hacer una película entre los tres y ahora ese proceso, que a veces es muy largo en el cine, finalmente se concretó. Será nuestro próximo proyecto», dijo Cohn.

«Es un tema, el de la inmigración ilegal, muy difícil de solución y la vamos a rodar aquí en España», añadió el cineasta.

Banderas entregó este jueves el premio a los argentinos, «un honor para ellos», y además el galardón «fue la excusa» para hablar del proyecto, que ya está muy encaminado y que va a ser «el más grande» que Duprat y Cohn han hecho. EFE

