Los arquitectos de la IA son la Persona del Año de 2025 para la revista Time

1 minuto

Nueva York, 11 dic (EFE).- Los arquitectos de la inteligencia artificial (IA) -como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang y Sam Altman- fueron elegidos este jueves como Persona del Año 2025 por la revista Time «por inaugurar la era de las máquinas pensantes, por asombrar y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender los límites de lo posible».

La foto de la portada muestra a diversos directores ejecutivos de empresas tecnológicas almorzando sentados en una viga de acero suspendida a gran altura sobre la ciudad de Nueva York, un guiño a la famosa fotografía ‘Lunch atop a Skyscraper¡’ (Almuerzo en la cima de un rascacielos) de 1932.

En este caso los protagonistas de la foto son: Zuckerberg, líder de Meta; Lisa Su, directora ejecutiva de AMD; Musk, director ejecutivo de Tesla, SpaceX, fundador de xAI y cofundador original de OpenAI; Huang, director ejecutivo de Nvidia; Altman, líder de OpenAI; Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft; Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind; Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic; y Fei-Fei Li, codirectora del Instituto de IA de la Universidad de Stanford. EFE

