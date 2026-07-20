Los aspectos personales de Andy Burnham que marcarán su estilo de liderazgo

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Judith Mora

Londres, 20 jul (EFE).- El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, promete un estilo de liderazgo más cercano y conservar algunas de sus costumbres para mantener la conexión con el electorado, desde sus raíces norteñas y su pasión por el club de fútbol Everton hasta su afición por la música y sus rutinas personales.

Estas son algunas de las claves de su personalidad que pueden marcar su mandato:

– Accesible, sencillo y cercano

Burnham ha sido definido en la prensa británica como ‘Mr Nice Guy’ (el señor Buen Tipo), una etiqueta que resume el perfil de político afable y próximo que ha construido durante su carrera.

Quienes le conocen destacan su facilidad para tratar con los ciudadanos y su soltura ante las cámaras, rasgos que han marcado su etapa como alcalde de Mánchester y que contrastan con el estilo más reservado, casi plano, de su predecesor, Keir Starmer.

Sus colaboradores lo describen como un político intuitivo y empático, aunque algunos han señalado que su deseo de gustar a todo el mundo puede pesar cuando tenga que afrontar decisiones difíciles.

– Una imagen alejada del protocolo

Burnham quiere marcar distancia con la imagen tradicional, más formal y distante, de la política institucional de Londres. En su primer discurso frente a Downing Street este lunes, prescindió del atril y habló directamente a las cámaras y a las personas congregadas ante la residencia oficial. Conocido por vestir de manera informal, con polos oscuros, camisetas o vaqueros, ha indicado que reservará el traje solo para las ocasiones en las que el cargo lo requiera.

– Vínculo con el norte de Inglaterra

Nacido en Aintree, cerca de Liverpool, y criado en un pueblo del vecino condado de Cheshire, Burnham nunca ha ocultado su acento ni su arraigo personal con el norte inglés, una identidad que reforzó durante sus años como alcalde de Mánchester. Conocido como el ‘rey del norte’ por su defensa de una mayor autonomía para la ciudad, como jefe del Gobierno promete descentralizar competencias y trasladar parte del Ejecutivo a Mánchester, en lo que ha denominado un ‘Número 10 del norte’.

– Católico por tradición familiar

Criado en una familia católica, Burnham fue monaguillo de niño y estudió en un colegio católico. Aunque ha explicado que no es un practicante habitual y que su relación con la Iglesia se ha vuelto más distante, mantiene el apego a una tradición que relaciona con los valores de comunidad y justicia social. Su madre, Eileen, católica practicante, afrontó con emoción la llegada de su hijo a Downing Street y, según la prensa británica, aguardó ese momento con un rosario en la mano.

Burnham será el primer jefe del Gobierno británico que llega al cargo identificado públicamente con la tradición católica, aunque otros líderes como Boris Johnson fueron bautizados en esa fe o Tony Blair se convirtió al catolicismo tras dejar el puesto de primer ministro.

– La familia como ancla

Casado con Marie-France van Heel, de origen neerlandés y apodada ‘Frankie’, Burnham tiene tres hijos ya adultos: Jimmy, de 26 años; Rosie, de 23; y Anne-Marie, que se graduó hace unos días en la Universidad de Cardiff. Burnham insiste en que quiere conservar algunas de sus rutinas personales y ha indicado que piensa pasar parte de su tiempo trabajando desde el nuevo centro de Gobierno en Mánchester en combinación con Downing Street, una decisión poco habitual para un primer ministro.

– Hincha del Everton

Burnham es abonado del Everton, uno de los dos grandes clubes del área de Liverpool, donde nació. Ha indicado que intentará mantener la costumbre de acudir a los partidos y sentarse en su localidad siempre que las medidas de seguridad lo permitan. Para él, el estadio es también un lugar de contacto directo con la gente: ha señalado que cada encuentro sería una oportunidad para escuchar de primera mano las preocupaciones de los aficionados.

– Deporte y música, válvulas de escape

El político de 56 años mantiene la costumbre de salir a correr, aunque en las últimas semanas ha tenido que hacerlo acompañado de un equipo de protección. También conserva una fuerte conexión personal con la escena musical de Mánchester, que marcó su juventud, y ha citado a bandas como Doves entre sus favoritas. Además, eligió ‘True Faith’, de New Order, para celebrar su llegada a la dirigencia laborista. EFE

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(foto)(vídeo)