Los astronautas de la misión china Shenzhou-21 vuelven a la Tierra tras 210 días en órbita

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Pekín, 29 may (EFE).- La tripulación china de la misión Shenzhou-21 aterrizó este viernes en el campo de Dongfeng, en la región septentrional de Mongolia Interior, a bordo de la nave Shenzhou-22, después de que tuvieran que ceder su cápsula de retorno a la misión anterior.

La cápsula que los transportaba tocó tierra a las 20:12 hora local (12:12 GMT), informaron medios estatales chinos.

La tripulación ha permanecido 210 días en órbita, un periodo que establece un nuevo récord de estancia para un único equipo de astronautas chinos. EFE

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