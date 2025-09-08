Los atacantes de Jerusalén son dos ciudadanos palestinos, según ministro de Exteriores

Jerusalén, 8 sep (EFE).- Las dos personas que abrieron fuego este lunes contra civiles de una parada de autobús de Jerusalén, matando a cinco de ellos, son dos ciudadanos palestinos, informó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría.

«Dos terroristas palestinos asesinaron a judíos en autobuses en un cruce en entrada de Jerusalén», dijo Saar en una rueda de prensa junto a su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, retransmitida por internet.

El ministro afirmó que los muertos son ciudadanos israelíes y que entre los heridos -doce según emergencias- hay mujeres embarazadas.

«Todos los países deben tomar una decisión clara: ¿están del lado de Israel o del lado de los yihadistas?», dijo para añadir que los dos atacantes llegaron este lunes de «los territorios de la Autoridad Palestina», en referencia al territorio palestino de Cisjordania ocupada.

Como consecuencia del ataque, tres hombres de unos 30 años y otro hombre de unos 50 murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y falleció en el centro médico.

Según el servicio de emergencias israelí MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, «para combatir el terrorismo». EFE

