Los ataques de drones rusos contra Ucrania baten un récord en abril

afp_tickers

2 minutos

Rusia ha atacado a Ucrania con un número récord de drones de largo alcance en abril, según un análisis de la AFP de los datos publicados por las fuerzas aéreas ucranianas.

Moscú lanzó 6.583 drones de este tipo en abril, es decir un 2% más que en marzo.

Las negociaciones entre los beligerantes para poner fin a la guerra desencadenada por la invasión rusa en 2022 están estancadas.

En este contexto el ejército ruso multiplicó los ataques a plena luz del día cuando hasta ahora los concentraba por la noche.

Ucrania lo considera una táctica para causar el máximo número de víctimas civiles en una guerra que ya se ha cobrado decenas de miles de muertos.

El número de misiles lanzados por Moscú, 141, también aumentó un 2% en comparación con el mes anterior, pero son menos de los 288 de febrero.

Según los datos del ejército del aire ucraniano, el 88% de los drones y misiles fueron interceptados.

Kiev ha desarrollado su gama de drones desde el comienzo de la guerra y presume de la eficacia de sus drones interceptores.

Algunos países del Golfo también usaron estos dispositivos para contrarrestar los drones Shahed lanzados por Irán en represalia por la reciente ofensiva israeloestadounidense.

«La nueva táctica de Rusia de asociar un vasto ataque nocturno con un igualmente vasto ataque diurno probablemente causará un aumento de las víctimas civiles», estimó el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en abril.

El objetivo de Rusia puede ser apuntar más «a civiles e infraestructuras civiles, especialmente a zonas públicas y abiertas, en particular ahora que las temperaturas suben y puede haber más ucranianos en el exterior», añade el centro de estudio estadounidense.

Para Pavlo Palisa, jefe adjunto de oficina del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, estos ataques durante el día tienen como objetivo «aterrorizar a los civiles» después de los devastadores bombardeos de Moscú contra infraestructuras energéticas durante el invierno, que han privado a cientos de miles de hogares de agua, electricidad y calefacción.

«También hay un aspecto económico. Los ataques masivos en medio de la jornada laboral paralizan en gran medida la actividad», declaró a periodistas al comienzo de abril.

Rusia sostiene que solo ataca objetivos militares.

bur-mda/erl/avl