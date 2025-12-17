Los ataques de EEUU en el Caribe «suscitan preguntas», pero no iniciativas diplomáticas, afirma el jefe de la OEA

Los ataques contra presuntas narcolanchas por parte de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico «suscitan preguntas» en las Américas, pero hasta ahora no ha habido iniciativas diplomáticas al respecto en la OEA, declaró este martes el jefe de la organización, Albert Ramdin.

La región enfrenta por otro lado una creciente tendencia de sus dirigentes a inmiscuirse en las elecciones de países vecinos que es «preocupante», declaró Ramdin en diálogo con medios de comunicación en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras ocho meses como secretario general.

P: ¿Estados Unidos respeta el derecho internacional con esos ataques en el Caribe?

R: Hay muchos que cuestionan si esas acciones están de acuerdo con las leyes internacionales y las leyes humanitarias. Esas cuestiones han sido planteadas, pero no he visto acciones (diplomáticas) suplementarias de Estados miembros como tal.

Yo he dicho públicamente que mientras que el objetivo es loable, los métodos utilizados quizás no están de acuerdo con el derecho internacional. Tienes que aportar evidencias, y no creo que ningún país haya visto esa evidencia (sobre el transporte de droga en las embarcaciones, ndlr). Hubo una iniciativa [de debate] de Colombia, pero la discusión no pasó de ahí. Entiendo que podría aparecer de nuevo.

P: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la legitimidad de unas elecciones libres en otro país, en este caso Chile, y llamó a su líder electo «nazi». ¿Qué le parece este tipo de comportamiento?

R: Hay una tendencia que se está desarrollando en el hemisferio, donde algunos líderes sienten que deben dar su opinión sobre procesos electorales en otros países, ya sea antes o después. No creo que sea una buena tendencia. El artículo 19 de la Carta [Democrática Interamericana] lo dice claramente: ningún país debería interferir en los procesos electorales de otros países. No solo pasó con Colombia, también con Estados Unidos y Honduras. Quizás es una tendencia que forma parte de los tiempos actuales. Es la naturaleza evolutiva de nuestro hemisferio.

P: ¿Ha hablado con la opositora venezolana María Corina Machado? ¿Si viene a Estados Unidos la invitará a la OEA?

R: Esoy abierto para hablar con cualquiera en cualquier país, siempre que actúen legítimamente, por supuesto. Mantengo comunicación con todas las partes en Venezuela, incluida la señora Machado. No tomamos partido. Tenemos que hallar soluciones mirando hacia adelante.

P: ¿La felicitó en nombre de la OEA por su Premio Nobel de la Paz?

R: No hay consenso en la OEA sobre Venezuela, así que no puedo decirle a ella que la felicito en nombre de la OEA. Le puedo decir que privadamente la felicité. Cualquiera que sea nominado al Premio Nobel de la Paz y lo gane merece ser felicitado.

P: En la última asamblea plenaria de la OEA, en junio, el subsecretario estadounidense Christopher Landau tuvo palabras duras sobre la organización. Se preguntó textualmente «¿por qué existe?» ¿Cuál es el nivel de relaciones ahora?

R: Seguimos hablando con ellos. Y yo tengo como costumbre decir lo que pienso, de forma clara.

Si un país contribuye a la OEA lo que quiere es ver los beneficios tras esa inversión. Es una cuestión legítima. Les dije que me dieran tiempo para demostrarles nuestro valor. Y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos meses. Quizás no estén completamente convencidos del valor del multilateralismo. Pero si no tenemos una OEA, los problemas en nuestro hemisferio serán mucho mayores.

