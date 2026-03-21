Los ataques de Irán y Hizbulá a Israel causan daños en un parvulario y un edificio

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Jerusalén, 21 mar (EFE).- Un parvulario en Rishon Lezion (periferia de Tel Aviv, en el centro de Israel) y un edificio en la ciudad de Safed (norte) resultaron dañados en los ataques de Irán y el grupo chií libanés Hizbulá a lo largo de este sábado, según las autoridades israelíes, sin que ninguno causara heridos.

Cerca de las 14.00 hora local (12.00 GMT), un cohete de Hizbulá impactó en la ciudad de Safed, causando daños a la carretera y un edificio. Según el diario israelí Yedioth Ahronoth, el grupo chií disparó unos cinco proyectiles en la andanada, mientras que horas antes lanzó otros diez contra la localidad de Metula y alrededores.

Poco después, una infiltración de drones de Hizbulá activó las sirenas de alarma en el noreste del país, sin que se conozcan por el momento daños o heridos.

También a primera hora de la mañana, la munición de un misil de racimo iraní impactó en un parvulario en la zona de Rishon Lezion en Tel Aviv, destrozando una habitación, según las imágenes compartidas por las fuerzas armadas israelíes y la policía.

Según el diario Haaretz en un recuento publicado el viernes, Irán ha disparado contra Israel unos 365 misiles desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero.

Del total, 285 han entrado en el espacio aéreo israelí y, de ellos, 270 han sido interceptados. Con ello, la tasa de intercepción se sitúa en torno al 90 %, si bien los misiles de racimo pueden causar daños al fragmentarse incluso tras su intercepción.

El diario recoge, citando fuentes militares, que se han producido 17 impactos en territorio israelí, si bien no detalla si son impactos de misiles directos o también de las submuniciones de los misiles que se fragmentan.

Además, la censura militar israelí impide comprobar (y en muchos casos conocer) los impactos de los misiles iraníes en infraestructuras estratégicas de Israel, ya sean militares, económicas, científicas o políticas.

En total, 15 personas han muerto en Israel por los ataques iraníes desde que empezó la guerra. Además, cuatro mujeres perdieron la vida tras el impacto de un explosivo durante un bombardeo de Irán en la localidad palestina de Beit Awwa (sur de Cisjordania). EFE

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