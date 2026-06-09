Los ataques de Israel causaron al menos dos muertos en Irán

2 minutos

Teherán, 9 jun (EFE).- Al menos dos miembros de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército murieron en Teherán en los ataques de Israel contra la República Islámica del lunes, informaron este martes medios iraníes.

“Dos miembros del personal de defensa aérea del ejército iraní fallecieron en acto de martirio durante la agresión del régimen israelí el lunes”, indicó la televisión estatal Press TV.

La agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, identificó a los fallecidos como Bahman Hosseini y Alireza Abiri e indicó que sus funerales se realizarán hoy en el cementerio Shahid Beheshti de la capital.

Irán había informado hasta ahora solo de 15 heridos en los ataques israelíes contra varios puntos del país como la capital y un complejo petroquímico en el suroeste iraní.

Irán lanzó el domingo por la noche y en la mañana del lunes varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa.

Tras el intercambio de ataques ambas partes anunciaron el fin de las operaciones militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a lrán e Israel a dejar de disparar «inmediatamente», después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

Irán siempre ha condicionado las negociaciones con Washington a que el alto el fuego incluya también al Líbano, una exigencia que Israel rechaza y que se ha convertido en uno de los principales bloqueos para el acuerdo. EFE

jlr/cg