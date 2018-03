Los ataques en EEUU minarían los negocios de compañías suizas

Este contenido fue publicado el 18 de septiembre de 2001 15:20 18 de septiembre de 2001 - 15:20

Empresarios suizos temen impacto de los ataques en Estados Unidos. (Keystone)

Los efectos económicos de los atentados terroristas contra los máximos símbolos de la economía y el poder militar estadounidenses se harán sentir previsiblemente más allá de las fronteras de la superpotencia. El estado de la economía ya era frágil; muchas compañías suizas ven el futuro con mayor incertidumbre.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Suiza y las exportaciones a aquel país totalizan 17,4 billones de francos suizos (10,9 billones de dólares) al año. Gran parte de los ingresos anuales (hasta el 40%) de empresas farmacéuticas como Novartis o Roche provienen de las ventas a Estados Unidos. Y unas 70.000 personas trabajan en Suiza para compañías estadounidenses.



"Si analizamos la economía suiza, vemos que depende fuertemente de las relaciones internacionales, y un giro negativo en Estados Unidos tendrá inevitablemente consecuencias adversas para las compañías suizas", señala Stephan Meier, de Business Network Switzerland. "Los sectores bancario y financiero pagarán de alguna manera los daños, los tradicionales sectores de exportación como el relojero y maquinaria se verán afectados, sin olvidar la industria aérea."



Los mercados financieros sufrieron una caída, miles de compañías aéreas comerciales se vieron paralizadas, y las instituciones financieras no han comenzado todavía a hacer el recuento de los costes de las operaciones de descombro y rescate. Los ataques del pasado martes provocaron el caos en los sistemas financieros y económicos de Occidente suscitando los temores de que Estados Unidos entre en una recesión y arrastre consigo al resto de los países industrializados, Suiza incluida.



Crucial respuesta de los mercados bursátiles



Todo dependerá de la reacción de las Bolsas, de los mercados monetarios, y no por último del impacto psicológico en el mundo de los negocios, señala Meier. Su temor es que no haya nuevas inversiones si perdura el pesimismo.



Hasta ahora las señales no son esperanzadoras. Las Bolsas de Europa y Asia han vivido fuertes caídas en la última semana. El franco suizo, por su carácter de valor refugio, se ha apreciado frente al dólar y otras importantes divisas, lo que ha encarecido las exportaciones helvéticas.



Resulta prematuro decir si los autores de los atentados han conseguido desestabilizar seriamente la economía mundial o si el susto que ocasionaron es sólo de carácter temporal. La Bolsa de Nueva York permaneció varios días cerrada y los economistas estarán pendientes de su evolución durante esta semana.



Pero para muchas compañías está claro que los sucesos del pasado martes van a perjudicar sus beneficios. Las acciones de Swissair han caído a un nivel sin precedentes ante la eventualidad de un aumento de los precios del crudo y de un descenso de la demanda de viajes.



Repercusiones sobre el turismo



Es previsible que la creciente tensión internacional repercuta también en el turismo.



"Hemos tenido, obviamente, muchas anulaciones y hemos decidido que los clientes que preveían viajar hasta fines de septiembre puedan anular sus viajes sin pagar gastos adicionales", afirma la portavoz de Kuoni, Regula Weyermann.



Cerca de 1.500 personas han anulado sus viajes a Estados Unidos y también el tráfico hacia Europa se verá afectado, según Weyermann. Pero el impacto sobre la principal agencia de viajes del país será reducido, puesto que se produce en la temporada baja, explica.



La inevitable caída de la confianza de los consumidores repercute también en las empresas de artículos de lujo como Richemont, que depende mucho del mercado estadounidense. Los analistas estiman poco probable que los consumidores recuperen la confianza en un plazo de seis meses, incluso en si la reacción de Estados Unidos fuera limitada.



Precios del crudo



Es previsible que el nivel de los precios del crudo tenga un mayor impacto dependiendo de si los países industrializados soportan la tormenta o entran en una recesión.



Inmediatamente después de los atentados, el precio del crudo subió de 28 a 30 dólares el barril. En los días sucesivos volvió a bajar, cuando se supo que ningún país productor parecía involucrado en los actos terroristas y que la OPEP se comprometía a mantener o incrementar la producción para conservar los precios estables.



Pero el viernes, el precio del crudo volvió a subir cuando fuentes oficiales en Estados Unidos comenzaron a señalar con el dedo a Irak provocando el temor de que los productores de petróleo pudieran verse involucrados en una escalada del conflicto.



"En las próximas semanas y meses estaremos expuestos a una extrema volatilidad de los precios del petróleo y los consumidores deben contar con una creciente ansiedad y especulación en el mercado", señala Ralph Hartl, de la Unión Petrolera suiza.



Nadie sabe con seguridad en qué medida los ataques contra Nueva York y Washington y las represalias que seguirán van a afectar la economía global. Los bancos centrales han prometido intervenir de forma concertada para asegurar la estabilidad en los mercados monetarios; la Reserva Federal y el Banco Nacional Suizo ya han recortado los tipos de interés para restablecer la confianza.



Los bancos privados han concedido préstamos a sus rivales con el fin de que se mantenga la liquidez y muchas compañías han anunciado programas de recompra de acciones ('buyback') para prevenir una caída del precio de las mismas.



Si la economía es una ciencia incierta en los buenos tiempos, será incluso más impredecible en las próximas semanas.



Michael Hollingdale

Enlaces

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes