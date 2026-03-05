Los ataques en Irán afectan a 3.643 edificios civiles y dejan inoperativos 3 hospitales
Redacción Internacional, 5 mar (EFE).- Los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán han afectado más de 3.643 edificios civiles y han dejado inoperativos 3 hospitales, según un balance ofrecido este jueves por la Media Luna Roja iraní.
El presidente de este organismo, Pir Hossein Kolivand, detalló que los bombardeos han afectado 3.643 edificios civiles, incluidas 3.090 viviendas, 528 comercios y también 14 centros médicos y nueve sedes de la Media Luna Roja iraní.
Además, grandes centros médicos como el hospital Khatam, en Teherán, con más de 1.000 camas de capacidad, o el Gandhi han sido alcanzados por los bombardeos, lo que ha provocado daños a los pacientes que estaban recibiendo tratamiento médico. EFE
ime/lss