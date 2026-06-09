Los ataques israelíes contra el Líbano han matado a 3.666 personas desde el 2 de marzo

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Beirut, 9 jun (EFE).- Los ataques del Ejército israelí contra el Líbano desde el inicio de la ofensiva el pasado 2 de marzo han provocado la muerte de al menos 3.666 personas y heridas a otras más de 11.321, en un momento en el que la violencia no remite pese al acuerdo alcanzado la semana pasada entre ambos países.

«El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 9 de junio es el siguiente: 3.666 mártires y 11.321 heridos», dijo el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés en un comunicado reproducido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

La violencia continúa en marcha pese al alto el fuego en vigor desde finales de abril y a los ataques cruzados protagonizados hace dos días por Israel e Irán, que respondió con lanzamientos contra el territorio israelí a un bombardeo previo en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye.

Teherán es un aliado clave del grupo chií libanés Hizbulá, supuesto objetivo de la acción de Israel que el domingo causó dos muertos y una veintena de heridos a las afueras de la capital libanesa.

Este mismo martes, la ANN informó de varios ataques israelíes contra el sur del Líbano, entre ellos uno en la histórica ciudad de Tiro que provocó la muerte de al menos ocho personas, de acuerdo con un recuento preliminar del Ministerio de Salud libanés.

Horas antes, el Ejército de Israel había emitido una orden de evacuación para distintas áreas de la ciudad de Tiro, incluido el barrio cristiano de la urbe costera, alegando que en ese distrito operan combatientes de Hizbulá.

Asimismo, el movimiento chií aliado de Irán también reivindicó este martes la autoría de varias acciones con drones o proyectiles contra las tropas israelíes que invaden el sur del Líbano. EFE

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