Los ataques israelíes contra el Líbano suponen una «violación» de la tregua, dice Irán

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Londres, 9 abr (EFE).- Los ataques israelíes del miércoles contra el Líbano constituyen una «grave violación» del alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, dijo este jueves a la BBC el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh.

«No se puede pedir un alto el fuego, aceptar términos y condiciones, aceptar todas las zonas donde se aplica, mencionar específicamente al Líbano, y luego que tu aliado inicie una masacre», afirmó Khatibzabeh al programa Today de Radio 4 de la BBC.

EE.UU. debe elegir entre la guerra y la paz porque «no pueden tener ambas cosas a la vez, son mutuamente excluyentes, eso está muy claro», agregó el viceministro, que calificó de «especie de genocidio» los ataques israelíes contra el Líbano.

El viceministro subrayó que Irán pide «a todos en Oriente Medio que respeten este acuerdo, y esperamos que los estadounidenses hagan lo mismo con sus aliados».

Al menos 254 personas murieron y 1.165 resultaron heridas este miércoles en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano, según la Defensa Civil libanesa.

Fue la mayor oleada desde el 2 de marzo, en lo que Israel describió como más de 100 ataques aéreos contra lo que considera blancos el grupo terrorista Hizbulá en el Líbano, pero alcanzaron zonas residenciales.

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, pidió este jueves que el Líbano sea incluido en el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, al advertir que de lo contrario podría desestabilizar toda la región de Oriente Medio.

«La escalada que vimos ayer por parte de Israel fue, en mi opinión, profundamente perjudicial, y queremos que cesen las hostilidades en Líbano», añadió Cooper en declaraciones a Radio Times, después de que EE.UU. e Irán alcanzasen una tregua de dos semanas para frenar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. EFE

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