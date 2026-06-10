Los ataques israelíes dañan sitio arqueológico libanés de Tiro, Patrimonio de la Humanidad

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Beirut, 10 jun (EFE).- Los bombardeos israelíes del domingo contra la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano y declarada Patrimonio de la Humanidad, han causado daños estructurales y fisuras que alarman tanto a las autoridades libanesas como a la Unesco por la amenaza que supone la guerra a esta milenaria urbe.

El director de Excavaciones Arqueológicas en el sur del país del Ministerio de Cultura libanés, Nader Saqlawi, dijo a EFE que uno de los bombardeos israelíes «cayó muy cerca del muro exterior del yacimiento de Al Bass», a unos dos kilómetros del centro de Tiro y que contiene ruinas de las épocas romana y bizantina.

Tiro es una de las ciudades más antiguas del mundo, fundada en 2.750 a.C., y ostentó el puesto de joya mercantil de los fenicios antes de acoger a varias otras civilizaciones posteriores, cuya huella es visible en ruinas romanas o vestigios medievales de los cruzados.

En particular, Al Bass alberga una gran necrópolis con cientos de tumbas, el hipódromo romano, un arco de triunfo de unos 20 metros de altura y un acueducto, entre otros importantes restos arqueológicos.

«La onda expansiva llegó directamente al interior del yacimiento y a los edificios que tenemos allí», lamentó el responsable, que añadió que la explosión dañó el muro exterior del yacimiento de Al Bass y las instalaciones del museo de Tiro, cuya apertura estaba prevista «próximamente».

Saqlawi calificó de «fuerte» el impacto que han tenido los ataques contra Al Bass, donde han aparecido «grietas y fisuras» en las estructuras de edificios e instalaciones que tienen entre 1.500 y 2.000 años.

Entre las estructuras afectadas se encuentra el hipódromo romano -construido en el siglo 2 a.C. y considerado como uno de los más grandes y mejor conservados del mundo-, ya que el ataque impactó «a unos 200 o 300 metros» del sitio.

Asimismo, se han registrado «grietas estructurales en los edificios, además de la rotura de todos los cristales, puertas y accesos, que quedaron completamente destruidos» en las inmediaciones del sitio arqueológico.

«Aún no se ha realizado una evaluación oficial, pero cuando haya un alto el fuego se hará una evaluación formal», indicó Saqlawi, que insistió en que «cuando la situación lo permita, inmediatamente se realizará una inspección de campo y se elaborará un informe completo sobre la magnitud de los daños».

Además, el responsable libanés recordó que otro bombardeo israelí cerca de la zona arqueológica marítima de la metrópolis de Tiro causó daños en edificios, la ofician turística, la sala de guardias y la entrada principal.

La propia Unesco denunció el martes en un comunicado que durante la guerra «se han confirmado daños en sitios clave, como Tiro, Patrimonio de la Humanidad, el Castillo de Beaufort y la Ciudadela de Shamaa, todos ellos bajo protección reforzada, y se han registrado bombardeos cerca de otros lugares protegidos».

Ante estas amenazas al milenario patrimonio libanés, la Unesco y las autoridades del país mediterráneo han puesto 73 sitios culturales bajo «protección reforzada» e implementado medidas de emergencia para asegurar y reubicar objetos valiosos, de acuerdo con la nota. EFE

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