Los ataques israelíes dejan al menos 47 muertos en la Franja de Gaza desde la madrugada

Gaza, 22 ago (EFE).- Israel ha matado en la Franja de Gaza a 47 personas desde la madrugada de este viernes, de ellas 36 solo en la ciudad de Gaza; donde persiste un bombardeo intenso de cara a una posible invasión militar de la capital.

Esta cifra de fallecidos fue confirmada a EFE por fuentes médicas, que habían informado previamente de 37 muertes. Entre los muertos en ciudad de Gaza, 19 llegaron a la morgue del Hospital Al Shifa; 11 a la clínica Sheij Radwan y otros 6 al Hospital Baptista Al Ahli.

Además, 11 víctimas fueron trasladadas a otros tres hospitales de la Franja de Gaza, donde la ONU declaró este viernes oficialmente la situación de hambruna en la gobernación norte.

En el norte, 12 civiles, entre ellos mujeres y niños, murieron cuando las fuerzas israelíes bombardearon una escuela que alberga a cientos de personas desplazadas, según la agencia oficial palestina de noticias Wafa.

Además, en el barrio de Sheij Radwan, el Ejército de Israel bombardeó la tienda de campaña de una familia de desplazados causando la muerte de cinco ciudadanos, incluidos tres niños. Mientras que un número indeterminado murió en ataques contra el barrio de Sabra.

Anoche, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que ratificaba el plan militar para tomar Gaza y, a la vez, ordenó iniciar negociaciones para alcanzar un alto el fuego; pese al carácter contradictorio de ambas directrices.

Según fuentes gazatíes, en los últimos días se han intensificado los ataques y bombardeos en los alrededores de la capital de la Franja de Gaza, así como la demolición de viviendas, todo ello mientras el Ejército de Israel llamó a filas a 60.000 reservistas de cara a su planeada ofensiva. EFE

