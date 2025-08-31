Los ataques rusos matan a al menos tres civiles en la región ucraniana de Donetsk
Berlín, 31 ago (EFE).- Una serie de ataques rusos dejaron como saldo al menos tres civiles muertos y seis heridos en la región ucraniana de Donetsk en las últimas 24 horas, informó a través de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Vadim Filashkin.
Desde el inicio de la invasión a gran escala, las fuerzas rusas han matado a 3.441 residentes de la región y herido a 7.922. Estas cifras no contemplan las bajas de Mariúpol y Volnovaja.
En general los ataques rusos no cesan y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido de que es posibles de que Rusia esté preparando una nueva ofensiva a gran escala en Pokrovsk.
Según el Comando General ucraniano en las últimas 24 horas de registraron 182 combates a lo largo de la línea del frente. Además se registraron diversos ataques rusos con drones y misiles.
En Odesa un ataque nocturno causó daños en la infraestructura eléctrica lo que trajo consigo un apagón que afectó a 29.000 hogares, según la administración militar regional.
En Zaporiya durante las últimas 24 horas se reportaron 391 ataques y al menos una persona resultó muerta y hubo varios heridos. EFE
