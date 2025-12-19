Los ataques ucranianos contra petroleros no afectaran exportación rusa, dice Putin

Moscú, 19 dic (EFE).- Los ataques contra los petroleros de la ‘flota fantasma’ rusa no afectarán a las exportaciones de crudo, afirmó hoy el presidente ruso, Vladímir Putin, poco después de conocerse el primer ataque contra un buque en el mar Mediterráneo reivindicado por la inteligencia ucraniana.

«No lograrán el resultado esperado, esto no interrumpirá nuestros suministros, pero creará amenazas adicionales. Nosotros responderemos sin falta a esto», dijo durante su conferencia de prensa anual y la línea directa con la ciudadanía transmitida en directo por la televisión rusa.

El mandatario ruso estimó que estos ataques persiguen además «un propósito utilitario, incrementar el precio de los seguros».

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) afirmó hoy haber golpeado con drones aéreos un barco de la llamada flota fantasma rusa cuando este se encontraba en aguas internacionales del Mediterráneo, a más de 2.000 kilómetros de territorio ucraniano, lo que supone el primer ataque de este tipo.

El propio SBU ya había atacado este tipo de barcos en el mar Negro con drones navales.

Con este tipo de ataques Ucrania busca privar a Rusia de su capacidad de seguir exportando el petróleo que le permite seguir financiando la guerra a pesar de las sanciones internacionales.

Un país que mantiene buenas relaciones con Kiev, como es Turquía, advirtió sin embargo tras los dos primeros ataques -que tuvieron lugar en noviembre de este año- a dos barcos de la flota fantasma cerca de sus costas en el mar Negro de que estas acciones podían provocar una escalada con consecuencias para el comercio marítimo.EFE

