Los avances en Kúpiansk refuerzan la posición de Ucrania antes de reunión clave con EE.UU.

4 minutos

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 13 dic (EFE).- Los avances ucranianos en Kúpiansk, ciudad oriental que Rusia afirmó haber capturado en noviembre, marcan uno de los mayores éxitos de Ucrania en el campo de batalla en los últimos dos años y suponen un impulso para el Ejército y la posición negociadora del país de cara a la reunión clave con los emisarios de EE.UU. en Berlín.

Los combates continúan dentro de este importante centro logístico de la región de Járkov, pero la ventaja está ahora del lado ucraniano, que logró recuperar los suburbios noroccidentales de la ciudad después de que las líneas de suministro rusas fueran cortadas hace varias semanas.

«Las tropas rusas en la ciudad ya no pueden recibir refuerzos», declaró este sábado a la agencia Ukrinform el portavoz militar ucraniano Víktor Tregúbov tras la visita sorpresa un día antes del presidente Volodímir Zelenski a las afueras de la ciudad.

Tropas rusas bajo presión

Según Tregúbov y otras fuentes militares, entre 100 y 200 soldados rusos permanecen dentro de Kúpiansk, pero su capacidad de continuar combatiendo es limitada, ya que solo pueden recibir munición y otros suministros mediante drones.

Cortar la logística rusa se convirtió en la parte clave de la contraofensiva, según Yuri Butúsov, conocido bloguero militar y comandante de una unidad de drones, que participó en el esfuerzo conjunto liderado por el Cuerpo Jartia.

Butúsov reconoció en una publicación en Facebook el sábado que gran parte de la ciudad estaba en manos rusas a mediados de septiembre, después de que sus tropas cruzaran el río Oskil y se infiltraran en Kúpiansk desde el norte.

Sin embargo, cuando el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, informó al presidente ruso, Vladímir Putin, el 20 de noviembre de la «liberación» de la ciudad, las líneas de suministro rusas ya llevaban un mes cortadas gracias a un exitoso contraataque de las unidades de asalto y drones de Ucrania.

Las tropas rusas restantes están siendo detectadas y destruidas, edificio por edificio, afirma Butúsov, al tiempo que reconoce que Rusia continúa intentando desbloquear a sus fuerzas aisladas y avanzar hacia la ciudad desde otras direcciones.

Aunque Rusia mantiene una superioridad numérica en torno a Kúpiansk y las fuerzas ucranianas también sufren pérdidas significativas, una planificación cuidadosa ha permitido asegurar el éxito de la operación hasta ahora, señala.

Impacto en las negociaciones

«Este contraataque ucraniano demuestra que las fuerzas ucranianas siguen siendo capaces de defenderse y contraatacar frente a importantes esfuerzos ofensivos rusos, contrariamente a las afirmaciones de Putin de que las líneas (defensivas) ucranianas se están derrumbando», subrayó el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos, en su análisis del sábado.

Si bien Rusia conserva la iniciativa en gran parte del frente debido a sus asaltos de infantería, su ventaja en drones de fibra óptica y bombas aéreas guiadas, Moscú ha estado exagerando sus éxitos en un aparente intento de desalentar a los socios extranjeros de Ucrania de continuar su apoyo, señala también el ISW.

El argumento de que Ucrania está condenada a perder en el campo de batalla ha sido expresado en ocasiones por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien insta a su homólogo ucraniano a aceptar un plan de paz que incluiría la retirada completa de las tropas ucranianas de la región de Donetsk.

El liderazgo ucraniano espera que el revés sufrido por las fuerzas rusas en la región de Járkov ayude a desmontar esta narrativa y a cambiar la percepción de que Ucrania «no tiene cartas», en un momento en que también ha ampliado los ataques contra la infraestructura de crudo rusa a ataques contra petroleros.

«Lograr resultados en el frente es crucial para que Ucrania pueda lograr resultados en la diplomacia», afirmó el presidente Zelenski durante su visita a Kúpiansk.

«Así es exactamente como funciona: todas nuestras posiciones fuertes dentro del país se traducen en posiciones fuertes en las negociaciones para poner fin a la guerra», destacó en un video grabado el viernes cerca del destruido letrero de entrada a la ciudad.

Aunque el impacto de los acontecimientos en Kúpiansk sobre las negociaciones sigue siendo incierto, los informes procedentes de la ciudad también sirven como un impulso a la moral para muchos ucranianos tras meses de avances rusos. EFE

ra/cae/fpa