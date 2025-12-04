Los bálticos elogian los esfuerzos de paz de EEUU pero son escépticos acerca de un acuerdo

Riga, 4 dic (EFE).- Los presidentes de los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, valoraron este jueves los esfuerzos del mandatario estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania, pero expresaron sus dudas acerca de la posibilidad de que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, acepte un plan de paz que sea aceptable tanto para Ucrania como para los países europeos.

«Creo que la Administración estadounidense, el presidente Trump, realmente quiere traer la paz, pero lo que, en mi opinión, es claramente visible en este momento es que Rusia no quiere negociar de buena fe, que Rusia quiere continuar la guerra y que usará todo tipo de métodos posibles para fingir que negocia, pero al final no aceptará este o aquel plan o acuerdo de paz», afirmó el presidente letón, Edgars Rinkēvičs, en una rueda de prensa.

Su homólogo estonio, Alar Karis, sostuvo tras la tradicional reunión a tres bandas de los jefes de Estado bálticos en Riga que «todos estamos de acuerdo, creo, en que queremos paz, no servidumbre».

«Valoramos lo que el presidente Trump está haciendo junto con (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski para encontrar una solución y una paz justa para esta situación. El problema es que no es el presidente Trump quien va a firmar este acuerdo, es Putin y todos ven que Putin no quiere ningún tipo de paz», dijo.

El presidente lituano, Gitanas Nausėda, coincidió con los otros mandatarios al afirmar que valora enormemente los esfuerzos de Washington, pero destacó al mismo tiempo que «el problema es que ambas partes, Ucrania y Rusia, tienen supuestos absolutamente diferentes sobre lo que significa la paz, y como están tan alejados entre sí, es muy difícil encontrar un consenso».

«Tenemos que motivar y acercar a Rusia a la mesa de negociación. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, subrayaría la importancia de las sanciones y ahora mismo estamos considerando el vigésimo paquete de sanciones que debería imponerse a Rusia, y por supuesto, un apoyo militar coherente y sólido a Ucrania», añadió Nausėda. EFE

