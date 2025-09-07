Los bálticos piden más apoyo y más presión contra el Kremlin tras un masivo ataque

1 minuto

Berlín, 7 sep (EFE).- Los tres países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, condenaron este domingo el masivo ataque aéreo de Rusia contra Ucrania, el mayor desde el inicio de la guerra en 2022, y abogaron por responder al mismo con un mayor apoyo al país invadido y más presión sobre el Kremlin.

«Rusia sigue escalando al atacar agresivamente la infraestructura civil de Ucrania, y ahora también fue alcanzado el edificio del Gobierno en Kiev. El mensaje es claro: el Kremlin quiere guerra, no paz. Nuestra respuesta debe ser más armas para Ucrania, más presión sobre Rusia», señaló el presidente letón, Edgars Rinkēvičs, en X.

Su homólogo lituano, Gitanas Nausėda, denunció que el ataque haya tenido como objetivo viviendas civiles y edificios gubernamentales en Kiev, donde por primera vez fue alcanzada la sede del Gobierno ucraniano.

«Este brutal asalto es otra violación flagrante e inaceptable del derecho internacional. Lituania está firmemente con Ucrania», señaló en un mensaje en la misma plataforma.

El ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna, escribió que el nuevo «récord del terror» de Rusia «requiere una fuerte respuesta: nuevas y severas sanciones contra Rusia y un mayor apoyo a Ucrania».

Tsahkna se refirió así al nuevo récord de 810 drones lanzados por Rusia en un ataque nocturno, más que los 741 del anterior máximo registrado en julio pasado, y al hecho sin precedentes de que haya sido alcanzado por primera vez en el conflicto armado un edificio gubernamental en Kiev. EFE

cae/ad