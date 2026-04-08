Los bálticos saludan el alto el fuego temporal con Irán y llaman a la reapertura de Ormuz

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Riga, 8 abr (EFE).- Los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, saludaron este miércoles el alto el fuego temporal alcanzado entre EE.UU. e Irán, aceptado también por Israel, y llamaron a la pronta reanudación del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

La primera ministra de Letonia, Evika Siļiņa, acogió con satisfacción el acuerdo de alto el fuego alcanzado anoche, y afirmó que su implementación «es clave para lograr una paz duradera en la región» de Oriente Medio y el golfo Pérsico.

La jefa de Gobierno añadió que ahora «Irán debe reabrir inmediatamente el estrecho de Ormuz».

A su vez, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, señaló en un comunicado que el alto el fuego de dos semanas «es un paso bienvenido que sienta las bases para negociaciones sobre una tregua y, a través de ello, para lograr una paz duradera en la región.

«Es de interés tanto para Europa como para el resto del mundo, en términos de seguridad y economía, que las hostilidades en Oriente Medio lleguen a su fin. Esperamos que el acuerdo de alto el fuego permita la continuación de las negociaciones diplomáticas entre las partes, la estabilización de la situación y la consecución de una paz duradera en la región», afirmó.

También consideró «extremadamente importante garantizar que el estrecho de Ormuz permanezca abierto para restablecer esta vital ruta marítima para el comercio mundial y para las exportaciones de petróleo y gas de los países del Golfo».

Su homólogo lituano, Kęstutis Budrys, acogió «con satisfacción» el anuncio de un alto el fuego temporal entre Irán y Estados Unidos, y agradeció a Pakistán su mediación.

«Este paso ofrece una oportunidad para la diplomacia y la desescalada. Ahora la atención debe centrarse en garantizar una reapertura segura y rápida del estrecho de Ormuz y en trabajar para reconstruir la confianza y lograr una solución duradera», enfatizó. EFE

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