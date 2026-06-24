Los bailarines Hernández y Cornejo llevan el orgullo latino a ‘Don Quixote’ en Nueva York

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Nora Quintanilla

Nueva York, 24 jun (EFE).- Los bailarines Isaac Hernández y Herman Cornejo, estrellas del American Ballet Theater (ABT), encarnarán con orgullo latino al protagonista Basilio del clásico ‘Don Quixote’ que llega a la Met Opera de Nueva York el 29 de junio, según dijeron a EFE.

«Ser el primer mexicano en ser bailarín principal del ABT en su historia, en un momento tan importante en este país, me parece muy representativo», asegura Hernández, que se incorporó a la compañía en 2025 y debuta en esta obra con ella, aunque, por supuesto, no en su carrera.

El bailarín, que en 2018 ganó el ‘Oscar de la danza’, el premio Benois de la Danse, precisamente por este papel, señala en conversación telefónica entre ensayos que es la octava vez que se convierte en Basilio, pero el del ABT es el que le ha «inspirado toda la vida».

A los 36 años, en una etapa de «madurez artística», Hernández planea mostrar lo que ha «aprendido de otras producciones» y conseguir «buen balance» entre ser un «bailarín clásico» y mantener un carácter «relajado, con buen sentido del humor y fresco» en el rol.

«(Quiero) traer conmigo esa parte de mi cultura que es alegre, es abierta, a través de un personaje como Basilio», comenta.

Y describe como «brillante» esta versión, con nueva puesta en escena de Susan Jaffe y Susan Jones, que se basa en la coreografía de Marius Petipa, el gran arquitecto del ballet clásico del siglo XIX, y cuya trama se centra en el amor de Kitri y Basilio, inspirada en la novela de Miguel de Cervantes.

El bailarín revela, divertido, que cerrará el primer acto con un «doble tour (giro) a un triple tour consecutivos», lo que propició preguntas entre sus compañeros sobre si «alguna vez se ha hecho eso en el escenario del Met: es difícil saberlo pero probablemente no».

«Que vengan bailarines jóvenes y vean algo así en el escenario, un bailarín que está dispuesto a exponerse de esa manera para ofrecer una función única, puede inspirar a nuevas generaciones, como a mí me inspiraba venir a ver a Julio Bocca hacer este tipo de locuras, también en su momento a Herman (Cornejo), o a Carlos Acosta. Entonces eso es lo que estoy buscando», sostiene.

Más latinos en escena

El argentino Herman Cornejo, bailarín principal de ABT desde 2003, asumirá también en otra función este papel de Basilio, que conoce tan bien, con la meta de «poder, sobre todo cumpliendo 45 años, estar a al nivel de lo que uno tiene que demostrar técnicamente», según cuenta.

Y es que su «debut flash» como Basilio se remonta a 2006, con tres días de preparación por un imprevisto en medio de una gira en Japón, del que tiene un «lindo recuerdo» porque Bocca «hizo su último ‘Quixote’ el día anterior», y sintió que le pasaba «la antorcha».

Después de tanto tiempo, Cornejo señala que puede disfrutar «el momento»: «Basilio es un rol muy fresco, es como un personaje muy callejero. Entonces se nota mucho más esa frescura cuando uno está atento a responder a lo que pasa, en lugar de tener algo muy ensayado».

Respecto a compartir título con Hernández, el bailarín se expresa encantado de «tener más latinos en puesta de escena» porque sabe «lo que cuesta empezar en esta carrera», y además aplaude el trabajo del mexicano para «expandir la danza y abrir puertas a jóvenes» en su país natal.

«Sé lo que nos cuesta a los latinoamericanos emprender este camino. Me llena de satisfacción poder ver a otro en escena en los roles principales», apunta.

Arte frente a la división social

Y ambos coinciden en su compromiso por hacer un buen espectáculo que permita al público conectar con la «condición humana», cuenta Hernández, y sentir «la magia del ballet», que en este caso «no está cerrado a que el ‘Don Quixote’ lo tiene que hacer un español», dice Cornejo.

«Estamos viviendo un momento de mucha división social, de tantos problemas y tantos temas muy complejos en todas nuestras sociedades, en todos nuestros países», continúa Hernández, que quiere que el público salga «completamente inspirado» del Met, como a él le ocurría.

«Mi mayor aspiración en estos momentos, cuando voy a un teatro como público, cuando el público viene a verme, es que pueda haber un momento de belleza, de escapismo, donde podamos creer en la belleza otra vez», manifiesta el mexicano.

«Es un momento para disfrutar el arte», concluye Cornejo. EFE

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