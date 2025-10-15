Los bancos comenzarán a volver a funcionar a partir de mañana en la Franja de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 15 oct (EFE).- Los bancos comenzarán a retomar de forma gradual sus servicios en la Franja de Gaza a partir de este jueves, tras la puesta en marcha del alto al fuego, informó este miércoles la Autoridad Monetaria Palestina (PMA, en inglés).

El organismo monetario dio instrucciones a los bancos que operan en el enclave para que comiencen a proporcionar de nuevo servicios financieros y bancarios desde mañana por la mañana.

Sin bancos en funcionamiento por la ofensiva israelí, los gazatíes se ven obligados a pagar una alta tasa a cambistas y en el mercado negro para conseguir efectivo.

«La Autoridad Monetaria Palestina confirmó que el proceso de reanudación de las operaciones de las sucursales bancarias será gradual y por etapas. En la primera fase, se operará un número limitado de sucursales según su disponibilidad, y las sucursales adicionales se anunciarán posteriormente, de acuerdo con los planes de rehabilitación», informó la PMA en un comunicado.

Los expertos de la ONU alertaron el mes pasado de la «severa emergencia económica» que vivía la Franja de Gaza, puesto que la «la vida económica en Gaza ha sido diezmada por la destrucción física, el bloqueo y el asedio, y los repetidos desplazamientos forzados».

Estos expertos, citados en un comunicado de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, aseveraron que hay «una crisis de liquidez en Gaza», ya que la mayoría de bancos y cajeros automáticos han sido destruidos e Israel bloquea la entrada de dinero, por lo que existe una grave escasez de efectivo.

Esto va de la mano con que la guerra ha provocado que el PIB se reduzca «drásticamente» y la inflación se haya disparado con aumentos del precio del aceite de un 1.200 % o de la harina de un 5.000 % a mediados de año, según la UNHR.

Además, las operaciones digitales no son siempre posibles por la falta de electricidad. EFE

ime/pms/pddp