Los bancos europeos endurecen los criterios de créditos a empresas tras la guerra en Irán

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Fráncfort (Alemania) 28 abr (EFE).- Los bancos de la zona del euro endurecieron más los criterios de concesión de préstamos a las empresas y hogares en el primer trimestre del año, a raíz de la guerra contra Irán y el encarecimiento de la energía.

Según informó este martes el Banco Central Europeo (BCE), los bancos de la eurozona indicaron en una pregunta específica que los acontecimientos geopolíticos y la evolución de los precios de la energía fueron factores que ejercieron una presión mayor, al endurecer los criterios de concesión de créditos.

El BCE condujo la encuesta, que realiza cuatro veces al año para comprender mejor el préstamo de los bancos, entre el 19 de marzo y el 7 de abril de 2026 a 161 bancos de la zona del euro.

Un 10 % de los bancos que el BCE encuestó dijo haber endurecido los estándares de los créditos a las empresas en el primer trimestre (un 7 % en el cuarto trimestre del año pasado).

Algunos bancos dijeron que endurecieron los criterios de concesión de créditos a las exposiciones a empresas que utilizan mucha energía para producir y a Oriente Medio.

Los estándares de crédito son las guías internas de los bancos o los criterios para conceder préstamos.

El endurecimiento de los criterios de concesión de créditos para las empresas fue mayor de lo esperado, se situó por encima de la media histórica y fue el más pronunciado desde el tercer trimestre de 2023.

Los bancos han endurecido los criterios para conceder créditos a las empresas de forma acumulada desde mediados de 2025, pese a que el BCE bajó anteriormente los tipos de interés.

Un 2 % de los bancos de la zona del euro endureció en el primer trimestre los criterios de concesión de crédito a los hogares para la compra de una vivienda (un 2 % los había relajado en el cuarto trimestre de 2025).

Un 15 % de los bancos de la zona del euro endureció los estándares de crédito de consumo y otros préstamos a los hogares (6 % en el cuarto trimestre).

Para el segundo trimestre, los bancos esperan endurecer notablemente más los criterios de concesión de préstamos a empresas y a los hogares, tanto para la compra de una vivienda como de consumo, debido a las tensiones geopolíticas, los precios de la energía y unos costes de financiación más elevados. EFE

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