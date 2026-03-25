Los bancos rusos piden al gobierno desvincularse de MAX, la aplicación móvil estatal

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Moscú, 25 mar (EFE).- El Consejo Nacional del Mercado Financiero (NSFR) envió una carta al gobierno pidiendo desvincular sus servicios de la aplicación estatal de mensajería MAX, promovida por las autoridades rusas a costa de las redes occidentales WhatsApp y Telegram, informó este miércoles el diario Kommersant.

En el documento, la unión bancaria se queja de las modificaciones a la ley antifraude, que al tratar de combatir las estafas, cuyo número creció notablemente en el país en los últimos años, obliga a confirmar transacciones a través de la polémica aplicación MAX.

La unión, que abarca un total de 91 entidades, como VTB y Alfabank, pide explorar otras alternativas.

El hecho tiene lugar después de que emergieran noticias acerca de la desconfianza por parte de los propios funcionarios estatales hacia la aplicación, promovida por las autoridades rusas.

Entre noticias de prensa y rumores, se sospecha que la aplicación, desarrollada por la tecnológica nacional VK, controla la actividad en los dispositivos móviles, tales como el uso de VPN para eludir contenido censurado, además de generar dudas acerca de la privacidad de su chat.

A finales de 2025, el Ministerio de Interior comunicó que lograron interrumpir más de 27 millones de intentos de estafas a través de teléfono e internet.

En 2024 más de 448.000 rusos fueron víctimas de fraude en línea, con daños que ascendieron a los 200.000 millones de rublos (unos 2.000 millones de dólares), según datos de Interior.

Bajo el pretexto de la seguridad nacional, las fuerzas de seguridad rusas han bloqueado parcialmente también la conexión al internet móvil a lo largo de todo el país.

El centro de Moscú vivió sin internet entre el pasado 6 y 24 de marzo, aunque otras regiones han permanecido prácticamente desconectadas desde mediados del año pasado, lo que ha impedido a muchos rusos completar sus transacciones y pagos por vía digital.

Según los medios, las autoridades se proponen el próximo 1 de abril bloquear definitivamente Telegram, que ya ha sido ralentizado en un 80 % durante la última semana.EFE

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