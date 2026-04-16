Los banqueros con remuneraciones millonarias en Europa suben un 7 % en 2024, 251 españoles

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París, 16 abr (EFE).- Un total de 2.266 banqueros tuvieron remuneraciones superiores a un millón de euros en 2024, lo que significa un incremento del 7 % respecto al año anterior, y en el caso de España fueron 251, según la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

El incremento fue más importante en el caso de los miembros de firmas de inversión con remuneraciones millonarias, ya que su número creció un 30 % en 2024 hasta 288, de los cuales 27 en entidades españolas, indicó este jueves la EBA en su estudio anual sobre las más altas retribuciones del sector.

Esas subidas se explican sobre todo por la alta rentabilidad del sector bancario gracias en particular a los elevados tipos de interés y a la importante actividad de negociación en el mercado de capitales.

Los países europeos con mayor número de banqueros con remuneraciones millonarias fueron Francia (561), Alemania (553), Italia (462), España (251) y, a mucha distancia Países Bajos (58), Dinamarca (55), Suecia (52) y Austria (49).

En cuanto a las sociedades de inversión, encabezaba la lista Alemania (67), seguido de Países Bajos (65), seguido de Irlanda (48), Francia (36) y España (27).

El porcentaje de hombres es muy superior, ya que en 2024 representaban un 89,7 % de los que ganaban más de un millón de euros entre los banqueros y un 79,5 % en las sociedades de inversión. EFE

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