Los barcos italianos de la flotilla se detienen en Sicilia a la espera del grupo de Túnez

Roma, 14 sep (EFE).- Tras una noche de navegación, los barcos italianos de la flotilla se encuentran detenidos este domingo en el puerto siciliano de Portopalo (sur) a la espera de sumarse a la delegación de Túnez en la travesía hacia la Franja de Gaza.

Un total de 17 embarcaciones, mayoritariamente veleros de entre 12 y 16 metros de eslora, zarparon en la tarde de este sábado del puerto siciliano de Augusta para unirse a la flotilla internacional que pretende romper el bloqueo israelí y llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Sin embargo, tras la noche de navegación, los barcos italianos no han abandonado las aguas de Sicilia y esta mañana han tenido que echar el ancla en el cercano puerto de Portopalo, en el litoral sur de la isla, según confirma a EFE un portavoz del grupo.

El motivo es que van a esperar a que lleguen las embarcaciones de la Global Sumud fondeadas en Túnez, compuestas por las delegaciones magrebíes y con las que salieron de España a principios de mes.

Los activistas en Túnez aplazaron este sábado su salida desde los puertos de Bizerta y Sidi Bou Said, sin precisar la razón, pero este domingo los primeros barcos ya han empezado a zarpar.

La flota italiana prevé volver a navegar mañana lunes para unirse a la magrebí y española, a la que debe esperar por estar en una posición más occidental, en la costa africana.

El objetivo de esta iniciativa es proseguir la travesía por el Mediterráneo sumando los barcos de distintas delegaciones, como España, Túnez, Italia o Grecia, para llevar alimentos y ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, rompiendo el bloqueo israelí.

En concreto, la delegación magrebí está compuesta por 23 barcos, la que salió de Barcelona a principios de septiembre por 21 y la italiana por 18 embarcaciones.

Los dos grupos -italiano y tunecino- han sufrido retrasos en sus planes: los italianos debían zarpar el pasado 4 de septiembre pero no fue posible por problemas logísticos o por las condiciones meteorológicas adversas del mar, entre otros contratiempos.

Mientras que la delegación tunecina ha denunciado el ataque con drones a dos de sus barcos, el ‘Familia’ y ‘Alma’.

En la flota italiana viajan cuatro políticos: las eurodiputadas Benedetta Scuderi y Annalisa Corrado, de Alianza Verde e Izquierdas y el Partido Demócrata, respectivamente; el diputado de esta formación Arturo Scotto y el senador Marco Croatti del Movimiento 5 Estrellas.

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, aseguró este jueves en el Parlamento que sigue de cerca la situación y que ha pedido a la unidad de crisis de su ministerio que mantenga «un contacto estrecho» con la portavoz italiana de la Flotilla.

El también vicepresidente indicó que llamó al viceprimer ministro de Israel, Gideon Sa’ar, «para sensibilizarlo personalmente sobre la cuestión» y garantizó que los 58 ciudadanos italianos que participan en la iniciativa tendrán asistencia diplomática y consular. EFE

