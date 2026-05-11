Los Beatles tendrán su primer museo en Londres donde dieron su último concierto

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Londres, 11 may (EFE).- Los Beatles tendrán por primera vez un museo en Londres, que estará situado en el edificio de la calle Savile Row, en pleno centro de la ciudad, donde la banda de Liverpool grabó su último álbum -Let it Be- y cantó en la azotea en el que también fue su último concierto juntos.

El museo, anunciado en la web oficial del grupo, se llamará «The Beatles en Savile Row», y será inaugurado en 2027 para que los seguidores del legendario cuarteto puedan disfrutar de esta experiencia.

«Los turistas vienen a Inglaterra y pueden ir a Abbey Road (los estudios donde grabaron los Beatles), pero no pueden entrar, lo que provoca atascos (en la zona) y molesta mucho a los conductores, así que esta me pareció una idea fantástica», dijo Paul McCartney a la BBC.

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