Los beneficios de la banca mexicana bajan un 1,13 % en los diez primeros meses de 2025

2 minutos

Ciudad de México, 8 dic (EFE).- Los beneficios netos de la banca en México sumaron 251.749 millones de pesos mexicanos (unos 13.804 millones de dólares) que descendieron un 1,13 % durante los primeros diez meses de 2025, respecto al mismo periodo del pasado año, según datos revelados este lunes por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Este retroceso en las ganancias de los bancos que operan en México se da en medio de presiones inflacionarias, menores tasas de interés, tensiones en el sector por investigaciones en Estados Unidos y la perspectiva de una desaceleración económica persistente.

Durante septiembre, los 51 bancos en el país también registraron una caída interanual por encima del 2 %, cuando registró beneficios por más de 226.075 millones de pesos (casi 12.396 millones de dólares), el primer retroceso desde la pandemia por covid.

En tanto, las cifras del regulador CNBV muestran que la cartera de crédito vigente de la banca múltiple en México sumó 7,42 billones de pesos (unos 406.359 millones de dólares), lo que significó un alza del 3,4 % en términos reales.

No obstante, los banqueros esperan que el crédito cierre 2025 con un incremento del 4,3 % real, mientras esperan que la economía mexicana crezca un 0,3 %, de acuerdo con proyecciones de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Tan solo el grupo de siete bancos considerados de importancia sistémica —BBVA México, Banorte, Santander México, HSBC México, Scotiabank México, Inbursa y Banamex — concentraron la mayor parte de las utilidades: 192.558 millones de pesos (10.561 millones de dólares), aunque este segmento también vio una contracción del 5,24 % respecto al mismo lapso de 2024.

Entre los más beneficiados, BBVA México sumó beneficios netos por 38.519 millones de pesos (unos 2.113 millones de dólares), el 33 % del total de ganancias.

Le siguieron Banorte, con 38.519 millones de pesos (2.113 millones de dólares); Santander, con 26.782 millones de pesos (1.469 millones de dólares); Inbursa, con 18.568 millones de pesos (1.018 millones de dólares) y Banamex, con 10.929 millones de pesos (599 millones de dólares). EFE

