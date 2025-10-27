Los beneficios de las industriales chinas aceleran al 3,2 % interanual hasta septiembre

2 minutos

Shanghái (China), 27 oct (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China aumentaron un 3,2 % interanual en los primeros tres trimestres de 2025, lo que supone un avance muy destacado del ritmo en comparación con el registrado hasta agosto, que había sido del 0,9 %.

Según indicó este lunes la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el ritmo al que creció este indicador únicamente durante el mes de septiembre fue de un 21,6 % interanual.

De continuar con esta tendencia, las cuentas de resultados de las industriales chinas podrían dejar atrás la tendencia negativa que marcaron en los últimos tres ejercicios: sus beneficios bajaron un 2 % en 2022, otro 2,3 % en 2023 y un 3,3 % en 2024.

Los datos oficiales divulgados hoy apuntan a que las ganancias de las compañías analizadas fueron de unos 5,37 billones de yuanes (649.486 millones de euros) entre enero y septiembre.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (2,8 millones de dólares).

El estadístico de la ONE Yu Weining atribuyó la mejora a la aplicación de las políticas de apoyo de Pekín o a la «nueva productividad de calidad» procedente de sectores como la manufactura de alta tecnología, factores que se combinaron con una baja base comparativa.

Yu apunta específicamente a segmentos industriales como el aeroespacial, el de fabricación de dispositivos inteligentes de consumo, el de manufactura de electrónica especializada o el de instrumentos de precisión.

En cualquier caso, el experto oficial renueva su advertencia sobre «los cambios complejos en el entorno exterior y la continua presión sobre el desarrollo económico», por lo que reclama esfuerzos en áreas como el impulso a la demanda nacional. EFE

vec/jacb/gad