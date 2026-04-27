Los beneficios de las industriales chinas aumentan un 15,5 % en el primer trimestre

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Shanghái (China), 27 abr (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China aumentaron un 15,5 % interanual a lo largo del primer trimestre, ensanchando su tendencia positiva tras poner fin el año pasado a tres ejercicios consecutivos de descensos.

Según datos divulgados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), las ganancias de las mencionadas compañías se situaron en unos 1,7 billones de yuanes (248.093 millones de dólares, 211.621 millones de euros) entre enero y marzo.

Si bien la tasa superó el 15,2 % del primer bimestre -aislando el dato de marzo, el indicador repuntó un 15,8 %-, el resultado es sensiblemente inferior al pronosticado por el portal especializado Trading Economics, que esperaba que subiera hasta el 18 %.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (2,9 millones de dólares, 2,5 millones de euros).

El estadístico de la ONE Yu Weining atribuye el alza de los beneficios en el primer trimestre de nuevo a la aplicación de «medidas macro más proactivas y efectivas», y apunta específicamente a la contribución de sectores manufactureros como maquinaria, alta tecnología o materias primas.

Dentro del primero, el de electrónica es el más destacado (+124,5 %); en el segundo, el segmento de manufactura ‘verde’ duplicó beneficios gracias a la demanda resultante del alza del crudo por la guerra en Irán, y en el tercero, la industria de los metales no ferruginosos disparó ganancias (+116,7 %) también por el conflicto en Oriente Medio y su impacto en los precios del aluminio.

Sin embargo, el experto gubernamental advierte precisamente de «las múltiples incertidumbres que todavía hay en el entorno exterior», y recuerda que, a nivel nacional, aún no se han resuelto los problemas de exceso de capacidad de producción ni de debilidad de la demanda.

En 2025, este indicador registró su primera evolución positiva (+0,6 %) tras tres años consecutivos de caídas: en 2022 había retrocedido un 2 %; en 2023, otro 2,3 %, y en 2024, un 3,3 %. EFE

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