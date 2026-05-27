Los beneficios de las industriales chinas aumentan un 18,2 % hasta abril

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Pekín, 27 may (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China aumentaron un 18,2 % interanual a lo largo de los cuatro primeros meses del año, ensanchando de esta forma su tendencia positiva tras poner fin el año pasado a tres ejercicios consecutivos de descensos.

Según datos divulgados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, las ganancias de las mencionadas compañías se situaron en unos 2,4 billones de yuanes (unos 358.924 millones de dólares, 308.452 millones de euros) entre enero y abril.

La expansión registrada en los cuatro primeros meses superó al 15,5 % del primer trimestre y también está por encima del pronóstico del portal especializado Trading Economics, que esperaba que retrocediera hasta el 12 %.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (2,9 millones de dólares, 2,5 millones de euros).

El estadístico de la ONE Yu Weining atribuye el alza de los beneficios entre enero y abril al «rápido crecimiento de la producción industrial y la recuperación de los precios de los productos industriales», con sectores como la fabricación de equipos y la manufactura de alta tecnología desempeñando un papel de «liderazgo».

Así, la industria electrónica registró un crecimiento de beneficios del 107,7 % interanual en los cuatro primeros meses del año, mientras que las ganancias del sector de las materias primas se incrementaron un 88,1 % interanual en el mismo período.

Con todo, el experto gubernamental advierte de que el entorno externo «sigue siendo complejo y cambiante» y que persiste una «contradicción destacada» entre una «oferta fuerte» y una «demanda interna débil», razón por la que algunas empresas seguirán enfrentando dificultades operativas y de producción.

En 2025, este indicador registró su primera evolución positiva (+0,6 %) tras tres años consecutivos de caídas: en 2022 había retrocedido un 2 %; en 2023, otro 2,3 %, y en 2024, un 3,3 %. EFE

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