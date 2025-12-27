Los beneficios de las industriales chinas frenan hasta el 0,1 % interanual hasta noviembre

2 minutos

Pekín, 27 dic (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China crecieron un 0,1 % interanual entre enero y noviembre, lo que confirma una desaceleración respecto al acumulado hasta octubre, aunque prolonga por cuarto mes consecutivo la senda positiva iniciada en agosto, según datos oficiales publicados este viernes.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), las ganancias de las compañías analizadas se contrajeron un 13,1 % interanual solo en noviembre, tras el descenso del 5,5 % registrado en octubre, un retroceso que contrasta con el fuerte repunte observado en septiembre.

Pese a este deterioro, el balance agregado de los once primeros meses del año sigue siendo ligeramente positivo y, de mantenerse, permitiría dejar atrás la tendencia negativa de los últimos ejercicios: los beneficios industriales retrocedieron un 2 % en 2022, un 2,3 % en 2023 y un 3,3 % en 2024.

El dato agregado contrasta con los vaticinios de los analistas, que pronosticaban un avance del 2,2 %.

Entre enero y noviembre, las ganancias de las empresas industriales de mayor tamaño ascendieron a unos 6,63 billones de yuanes (unos 933.000 millones de dólares), mientras que los ingresos crecieron un 1,6 % interanual y los costos lo hicieron un 1,8 %, lo que redujo ligeramente el margen de beneficio hasta el 5,29 %.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (2,8 millones de dólare).

Por sectores, la manufactura mantuvo un crecimiento del 5 %, y el segmento de electricidad, calor, gas y agua avanzó un 8,4 %, mientras que la minería siguió lastrando el conjunto con una caída del 27,2 %.

El estadístico de la ONE Yu Weining destacó el papel de los sectores vinculados a la transformación industrial.

La fabricación de equipamiento aumentó sus beneficios un 7,7 % y fue el principal motor del crecimiento agregado, con avances destacados en automoción, material ferroviario y aeroespacial y electrónica.

También sobresalió la manufactura de alta tecnología, con un incremento del 10 %, impulsada por equipos relacionados con la inteligencia artificial, los semiconductores y la aviación.

Yu advirtió de que la coyuntura sigue marcada por un «entorno internacional complejo y desafiante» y por tensiones estructurales internas, por lo que pidió seguir reforzando las políticas de apoyo a la demanda y a la modernización industrial. EFE

aa/gad