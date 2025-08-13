Los beneficios de Porsche SE se desploman a la mitad por crisis de las automovilísticas

2 minutos

Berlín, 13 ago (EFE).- La cotizada alemana Porsche SE, que agrupa las participaciones en las automovilísticas de Porsche AG y Volkswagen, redujo sus resultados casi en un 50 %, hasta 1.110 millones de euros, en el primer semestre de 2025, si se compara con el mismo periodo del año anterior, cuando el beneficio neto fue todavía de 2.112 millones de euros.

Los analistas contaban ya con un desplome de los beneficios en vista de la crisis que atraviesan Porsche y Volkswagen, hasta el punto de que incluso se ha especulado con que Porsche SE tenga que abandonar el DAX 40.

La cotizada ha ajustado a la baja sus pronósticos de este año, situándolos entre 1.600 y 3.600 millones de euros, en lugar de la horquilla prevista inicialmente de entre 2.400 y 4.400 millones de euros.

En el caso de Volkswagen, los aranceles de EE. UU. impactaron de forma negativa los resultados del grupo en el primer semestre, provocando según recordó hoy Porsche SE una carga de 1.300 millones de euros al resultado operativo.

La deuda neta del grupo disminuyó desde los 5.160 millones de euros a fecha del 31 de diciembre pasado a 4.938 millones de euros, según destacó la cotizada, como aspecto positivo.

La compañía también ha informado de que en el primer semestre ha optimizado su refinanciación con la emisión de títulos de deuda por valor de 1.500 millones de euros a tres, cinco y siete años.

Para salir de la crisis, Hans Dieter Pötsch, presidente del consejo de Porsche SE, apuntó a la posibilidad de agotar el potencial existente en la industria de defensa y seguridad.

«Queremos implicarnos en el segmento de cartera en el ámbito de la defensa y adyacente a la defensa con mayor intensidad, sin cambiar nuestro foco fundamental en la industria de la movilidad y la tecnología», afirmó.

En concreto, Porsche SE tiene previsto montar con otros socios e inversores una plataforma para inversiones en empresas tecnológicas emergentes en el ámbito de la defensa y está examinando adquirir participaciones en ese sector.EFE

cph/alf