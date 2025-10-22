Los beneficios de Tesla en el tercer trimestre caen un 37 %, a 1.373 millones de dólares

1 minuto

Washington, 22 oct (EFE).- Tesla obtuvo un beneficio neto de 1.373 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, un 37 % menos que en el mismo periodo de 2024, por el aumento de los gastos operativos y el descenso de los ingresos por créditos regulatorios.

La caída de los beneficios netos se produjo a pesar de que los ingresos totales crecieron un 12 % y alcanzaron los 28.095 millones de dólares, impulsados por récords de entregas de vehículos y de despliegues de almacenamiento de energía, según su informe trimestral. EFE

