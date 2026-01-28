Los beneficios netos de Tesla cayeron un 46 % en 2025 hasta 3.794 millones de dólares

Washington, 28 ene (EFE).- Los beneficios netos de Tesla cayeron un 46 % en 2025 y se situaron en 3.794 millones de dólares con la reducción de un 10 % de sus ingresos por la venta de automóviles, informó este miércoles el fabricante de vehículos eléctricos.

Tesla señaló que en 2025 sus ingresos por la venta de automóviles ascendieron a 69.526 millones de dólares. Con la venta de sistemas de almacenamiento de energía, servicios y otras fuentes, los ingresos de la compañía se situaron en 94.827 millones de dólares, un 3 % menos que el año anterior. EFE

